Covid oggi Toscana, 5.280 contagi: bollettino 23 marzo

Sono 5.280 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato su Telegram dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 5.280 su 32.625 test di cui 8.441 tamponi molecolari e 24.184 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,18% (61,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.783.880 di cui 2.339.551 dosi booster.