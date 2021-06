Covid oggi Toscana, 55 contagi: bollettino 20 giugno

Sono 55 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il vollettino di oggi, 20 giugno. Ad anticipare i dati è il governatore della Regione Eugenio Giani.

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 55 su 12.732 test di cui 6.354 tamponi molecolari e 6.378 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,43% (1,4% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 2.709.618", annuncia il presidente della Regione Giani in un post su Facebook.