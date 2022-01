Covid oggi Toscana, 5.626 contagi e 13 morti: bollettino 17 gennaio

Sono 5.626 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 gennaio 2022 in Toscana, secondo i dati del bollettino Covid-19 anticipati su Telegram dal presidente della Regione Eugenio Giani. Registrati 13 morti.

Dunque quasi dimezzati i contagi in Toscana nelle ultime 24 ore a fronte tuttavia di un numero considerevolmente più basso di test effettuati, tanto che la percentuale dei nuovi positivi sale leggermente rispetto a ieri, domenica 16 gennaio.

I nuovi casi di Covid registrati oggi, fa sapere Giani, sono 5.626 su 31.774 test di cui 15.970 tamponi molecolari e 15.804 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,71% (67,9% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi casi erano stati 10.287 con il tasso dei nuovi positivi a 16,07% (70,3% sulle prime diagnosi).

Complessivamente, 177.330 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (254 in più rispetto a ieri, più 0,1%).

Sono 27.519 (2.358 in più rispetto a ieri, più 9,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.441 (73 in più rispetto a ieri, più 5,3%), 138 in terapia intensiva (11 in più rispetto a ieri, più 8,7%). Le persone complessivamente guarite sono 400.407 (5.286 in più rispetto a ieri, più 1,3%).