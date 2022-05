Sono 573 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 maggio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 anticipati via social dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 573 su 4.466 test di cui 1.082 tamponi molecolari e 3.384 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,83% (60,1% sulle prime diagnosi)", si legge nel post pubblicato su Telegram.