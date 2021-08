Covid oggi Toscana, 734 contagi: bollettino 6 agosto

Sono 734 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 734 su 15.763 test di cui 9.164 tamponi molecolari e 6.599 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,66% (9,7% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 4.264.483. Inoltre, al via da martedì 10 agosto i vaccini dai pediatri per le ragazze e i ragazzi dai 12 ai 15 anni compiuti. "Il richiamo sarà fissato dopo 21 giorni per assicurare il ritorno a scuola con la vaccinazione completa, i pediatri contatteranno direttamente le famiglie dei propri giovani assistiti", dice Giani.