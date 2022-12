Covid oggi Toscana, 928 contagi: bollettino 25 dicembre

Dati e numeri covid in Toscana, non si registrano morti

Sono 928 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 dicembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Tra i nuovi casi, 174 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 754 con test rapido. Non si registrano morti.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (824 persone) e raggiungono quota 1.478.186 (94,6% dei casi totali).

Al momento in Toscana risultano pertanto 73.258 positivi, +0,1% rispetto a ieri. Di questi 474 (13 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 16 (stabili) si trovano in terapia intensiva.