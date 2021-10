Covid oggi Ucraina, 26.870 contagi: mai così tanti

Sono 26.870 i nuovi contagi da coronavirus in Ucraina registrati nelle ultime 24 ore, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto il ministero della Salute ucraino spiegando che ieri sono 5.463 le persone che hanno contratto il Covid-19 e che sono dovute essere ricoverate in ospedale. In merito alle vittime, sono 648 coloro che hanno perso la vita nell'ultima giornata per complicanze riconducibili all'infezione.

Intanto Kiev cerca di correre ai riparti. Ieri il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha annunciato imporrà nuove restrizioni dal primo novembre e ha invitato il governo nazionale a prendere ulteriori misure. Citato dall'agenzia di stampa Ukrinform, Klitschko ha detto che ''nella capitale sta rapidamente peggiorando la situazione del coronavirus. Il numero di ricoveri e pazienti che necessitano di supporto di ossigeno è in aumento''.