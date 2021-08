Covid oggi Uk, 32.406 contagi e 133 morti

Nelle ultime 24 ore, nel Regno Unito vi sono stati 32.406 nuovi contagi e 133 decessi per il Covid-19. Lo riportano le autorità sanitarie del Regno Unito. I dati diffusi ieri avevano indicato oltre 38mila casi e 100 morti.

Proteste si sono svolte oggi in piazza a Londra contro il Green pass. La manifestazione 'Save our Rights Uk' ha promosso la 'Marcia per la libertà sanitaria' contro l'obbligo di vaccini e Green pass. La protesta si è radunata ad Hyde Park. I partecipanti avevano cartelli contro la "dittatura sanitaria".