Covid oggi Usa, "superati 50 milioni di casi"

Il numero totale di casi noti di coronavirus negli Stati Uniti ha superato i 50 milioni, secondo i dati del New York Times. "È più delle popolazioni combinate di Georgia, Michigan, North Carolina e Ohio. Più dell'intera popolazione della Spagna. Quasi 18 volte il numero di dollari che un laureato americano può aspettarsi di guadagnare in una vita - sottolinea il Nyt -. Ed è quasi certamente una sostanziale sottostima dei casi, dal momento che molte persone infette non hanno sintomi o li scambiano per quelli di un'altra malattia, e non tutti vengono testati".