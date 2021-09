Sono 2 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 17 settembre in Valle d'Aosta, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun altro decesso da ieri. In isolamento domiciliare 59 persone. Due i ricoverati in ospedale. Da ieri i guariti sono stati 7. Da inizio pandemia le vittime in Valle d'Aosta sono state 473.