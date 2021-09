Covid oggi Valle d'Aosta, 3 nuovi contagi: bollettino 3 settembre

Secondo i dati della regione Valle d'Aosta sono stati 3 i nuovi contagi di Covid-19. Nel bollettino non è stato registrato alcun morto nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi nella regione sono stati in tutto 12.028. I contagiati attuali sono 102, quattro in meno di ieri e tutti in isolamento domiciliare. I casi testati sono complessivamente 81.051, i guariti rispetto a ieri sono cresciuti di sette unità a 11.453. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio epidemia sono 473.