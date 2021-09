Sono tre i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 settembre in Valle d'Aosta, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da inizio pandemia in Valle d'Aosta sono state 12.031 le persone contagiate. I positivi al momento sono un centinaio, tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 11.458, cinque in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 473 persone.