Sono 551 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Valle d'Aosta oggi, 6 gennaio 2022. Due i decessi e 79 i guariti nelle ultime 24 ore. Lo comunica il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono 47 le persone ricoverate in ospedale, 5 in terapia intensiva, mentre sono 4.123 gli attuali positivi.