I dati della Regione: non si registrano decessi

Sono 83 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 12 dicembre, in Valle d'Aosta e 71 guariti. Lo riporta il bollettino con i dati Covid diffuso dalla Regione. I tamponi effettuati sono stati 2.451. Gli attuali positivi sono 739, di cui 718 in isolamento domiciliare. Stabili a 21 i pazienti ricoverati: 19 nei reparti ordinari e 2 in terapia intensiva.