Covid oggi Valle d'Aosta, nessun nuovo contagio: bollettino 26 giugno

Nessun decesso e nessun nuovo contagio da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Da lunedì anche questa Regione sarà in zona bianca come il resto d’Italia. I positivi attuali sono 37 di cui uno ricoverato in ospedale e 36 in isolamento domiciliare, mentre nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. Da inizio pandemia i pazienti, colpiti da virus, sono stati 11.683 nella Regione. I guariti sono 11.173. Da inizio emergenza i decessi sono stati 473 in Valle d'Aosta.