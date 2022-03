Sono 101 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 marzo 2022 in Valle , secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto.

I positivi attuali sono 992, di cui 975 in isolamento domiciliare, 16 ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva. Da ieri sono guarite 55 persone.

I decessi di persone con diagnosi Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle D’Aosta sono 522.