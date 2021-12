Covid oggi VdA, 103 contagi: bollettino 14 dicembre

Sono 103 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 14 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia sale oggi a 13.944. I positivi attuali sono 780 di cui 21 ricoverati in ospedale e due in terapia intensiva.

I guariti complessivi sono 12.681, +59 rispetto a ieri. I casi testati complessivamente sono 100.482, i tamponi fino ad oggi effettuati 317.789. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza sono 483.