Covid oggi Vda, 11 contagi e 1 morto: bollettino 21 febbraio

Sono 11 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 febbraio in Valle d'Aosta, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. Sono 31.132 i casi registrati nella regione da inizio pandemia. I positivi attuali sono 1514 di cui 1485 isolamento domiciliare, 25 ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva. I guariti totali solo 29.100, in crescita di 51 unità rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono pari a 127.418 mentre i tamponi complessivi effettuati sono 461.986. Con il decesso segnalato oggi salgono 518 le persone decedute risultate positive al virus da inizio epidemia a oggi in Valle d’Aosta.