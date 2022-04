Covid oggi Vda, 169 contagi e un morto: bollettino 20 aprile

Sono 169 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 aprile 2022 in Valle d'Aosta, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri è stato registrato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 132.550 tamponi, tra molecolari e antigenici. I positivi attuali sono 1457, di cui 1439 in isolamento domiciliare e 18 ricoverati in ospedale. Da ieri sono guarite 82 persone. Con il decesso segnalato oggi salgono a 529 le persone von diagnosi Covid decedute in Valle d’Aosta da inizio emergenza.