Covid oggi Vda, 20 contagi e zero morti: bollettino 7 marzo

Sono 20 i nuovi contagi da covid in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 7 marzo. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle persone contagiate da virus da inizio epidemia ad oggi nella regione è di 31.686. I positivi attuali sono 1.300 di cui 1.284 in isolamento domiciliare, 14 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 29.864, in aumento di 39 unità rispetto alla rilevazione di ieri. I casi fino ad oggi testati sono 128.916 mentre i tamponi fino ad ora effettuati sono complessivamente 472.227. Da inizio epidemia ad oggi i decessi di persone con diagnosi di Covid in Valle d’Aosta sono 522.