Covid oggi VdA, 350 contagi: bollettino 31 dicembre

Sono 350 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 31 dicembre 2021, che portano il totale di persone colpite dal virus da inizio emergenza ad oggi a 16.191. Non si registrano morti. I positivi attuali sono 2129 di cui 2092 in isolamento domiciliare, 34 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva.

Il totale dei guariti è pari a 13.574 unità, +86 rispetto a ieri. I casi attualmente testati sono complessivamente 108.850, i tamponi fino ad oggi effettuati 357.381. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio epidemia ad oggi in Valle d’Aosta sono 488.