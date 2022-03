Covid oggi Vda, 45 contagi: bollettino 9 marzo

Sono 45 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 9 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Il totale delle persone contagiate da virus da inizio epidemia ad oggi nella regione sale a 31.814. I positivi attuali sono 1.326 di cui 1.310 in isolamento domiciliare, 14 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva.

Le persone guarite sono ad oggi 29.966, in aumento di 41 unità rispetto alla rilevazione di ieri. Il totale dei casi testati è pari a 129.113, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 473.931. Le persone decedute con diagnosi di Covid-19 in Valle d’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 522.