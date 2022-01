Sono 450 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 10 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri. I positivi attuali sono 5.149 di cui 5.097 in isolamento domiciliare, 46 ricoverati in ospedale, sei in terapia intensiva. il totale delle persone guarite è di 14.954 unità, 175 in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia le vittime sono state 491.