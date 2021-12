Sono 67 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 22 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri. I positivi attuali sono 943 di cui 919 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. Da ieri sono guarite 63 persone. I casi complessivamente testati sono 104.108, i tamponi fino ad oggi effettuati 335.195. Da inizio epidemia le vittime sono state 487 in Valle d'Aosta.