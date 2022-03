Covid oggi Vda, 89 contagi e 1 morto: bollettino 22 marzo

Sono 89 i nuovi contagi da Covid in Valle D’Aosta secondo il bollettino di oggi, 22 marzo. Si registra inoltre un altro morto. Da inizio emergenza a oggi sono 32.063 le persone contagiate dal virus nella regione. I positivi attuali sono 1.130, di cui 1112 in isolamento domiciliare e 18 ricoverati in ospedale. I guariti totali sono 30.410, in aumento di 124 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 130.056 mentre i tamponi finora effettuati sono 482.612. Con il decesso segnalato a oggi salgono a 523 le persone decedute con diagnosi di Covid da inizio epidemia a oggi in Valle D’Aosta.