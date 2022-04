Covid oggi VdA, 90 contagi: bollettino 6 aprile

Sono 90 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 6 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia sale a 33.037. I positivi attuali sono 1123 di cui 1102 in isolamento domiciliare e 21 ricoverati in ospedale.

I guariti totali sono oggi 31.387, in aumento di 91 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 131.474, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 493.159. Con il decesso segnalato oggi salgono a 527 in Valle d’Aosta le persone decedute a seguito di diagnosi di Covid da inizio emergenza.