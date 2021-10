Un solo nuovo contagio da Coronavirus oggi 25 ottobre in Valle d'Aosta, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun altro morto da ieri. Restano quindi 474 le vittime in totale da inizio pandemia. Sono 89 gli attuali positivi di cui 6 ricoverati nell'ospedale Parini e 83 in isolamento domiciliare.