Covid oggi VdA, un contagio: bollettino 4 ottobre

Nessun decesso e un contagio da covid 19 in Valle d’Aosta oggi, 4 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino. I casi positivi totali da inizio emergenza sono, pertanto, 12.159. I casi positivi attuali sono 90 di cui 87 in isolamento domiciliare e tre ricoverati in ospedale. I guariti rispetto a ieri sono cresciuti di due unità per un totale di 11.595. Da inizio emergenza i casi testati sono 86.788 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 190.786. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 474.