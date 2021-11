Sono 1.278 i nuovi contagi registrati in Veneto oggi, 16 novembre, secondo il bollettino quotidiano della Regione aggiornato alle ore 8 di oggi. Eseguiti 6.942 tamponi molecolari e 111.880 antigenici, per un totale di poco meno di 17 mila positivi: sono infatti 16.945 i casi attivi. Tre i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 11.881 da inizio pandemia.