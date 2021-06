Covid oggi Veneto, 130 contagi e 4 morti: bollettino 8 giugno

Sono 130 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 8 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Nella Regione da inizio pandemia ci sono stati 424.170 casi, mentre i decessi sono stati in totale 11.585.

Negli ospedali, intanto, continua la discesa dei ricoveri per Covid. Sono stati 487 in area non critica, diciannove in meno, e 65, invariati, in terapia intensiva.

Oltre il 20% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale in Veneto con 994.860 richiami effettuati pari al 20,4% dei residenti. Ieri sono state somministrate 43.852 dosi di vaccino, che portano il totale da inizio campagna a 3.110.913, pari al 91,3% delle forniture. Ad aver ricevuto almeno una dose sono stati 2.092.128 cittadini, pari al 42,9% dei residenti.