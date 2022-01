Covid oggi Veneto, 13.973 contagi e 20 morti: bollettino 9 gennaio

Sono 13.973 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi, domenica 9 gennaio, in Veneto, a fronte dell'effettuazione di 20.090 tamponi molecolari e 79.286 antigenici. Lo riferisce il bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore si sono avuti 20 morti, per un numero complessivo di 12.559 decessi. In aumento i ricoveri: nei reparti ordinari ci sono 1.561 pazienti (+43), e 219 (+10) nelle terapie intensive

I casi attualmente positivi sono 184.459. Fra le province quella di Verona è ancora la più colpita dal coronavirus (3.034), seguita da Vicenza (2.542), Padova (2.493), Treviso (2.227), Venezia (1.876), Rovigo (793), Belluno (562).