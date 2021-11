Sono 1.435 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Veneto oggi, 17 novembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Sale così il numero di positivi totali in regione ad oggi a 17.648, mentre sono 6 i decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 21.472 tamponi molecolari e 63.735 antigeni. La città di Padova è sempre in testa alla classifica di nuovi casi a quota 358, davanti a Treviso 287 e Venezia con 286.