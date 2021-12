Sono 2.304 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 20 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano atri 5 morti. Gli attualmente positivi sono 61.404 (+ 1.243). I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.119 (+14), mentre le persone in terapia intensiva sono 167 (+8).