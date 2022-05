Covid oggi Veneto, 2.567 contagi e 3 morti: bollettino 19 maggio

Sono 2.567 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 maggio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Nella regione, da quando è scoppiata la pandemia, sono stati registrati 1.735.803 casi di Covid-19, 44.471 (-939) dei quali attualmente positivi, mentre i decessi sono stati 14.626.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 426 persone in area non critica e 20 in terapia intensiva.