Sono 2.633 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 27 febbraio. Si registrano inoltre altri 3 morti. Secondo il report della Regione aggiornato sull'emergenza sono 57.461 i casi attualmente positivi. In calo i ricoveri in area non critica (-19), mentre se ne registra uno in più attualmente positivo in terapia intensiva.