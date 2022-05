Sono 3.141 i contagi registrati oggi, 8 maggio 2022, in Veneto, secondo i dati del bollettino Covid diffuso dalla Regione. Tre le vittime, che portano il totale a 14.515 dall’inizio della pandemia ad oggi. Scendono i ricoveri in area medica, che oggi sono 798 (-21), e sale di un paziente quelli in terapia intensiva: 42 i posti letto occupati. Rimane ancora sotto la soglia dei 60 mila gli attuali positivi: 58.149, -1.667 rispetto alle 24 ore precedenti.