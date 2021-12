Sono 3.677 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 dicembre 2021 in Veneto, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 19 morti.

Sono 12.103 i decessi in Veneto da inizio emergenza, 496.679 i dimessi/guariti e 53.100 gli attuali positivi. In totale 561.882 casi da inizio pandemia.

I pazienti attualmente in area medica sono 1.040, 43 in più rispetto a ieri, 144 in terapia intensiva (+2).