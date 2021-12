Covid oggi Veneto, 4.016 contagi e 26 morti: bollettino 18 dicembre

Sono 4.016 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 26 morti. Da inizio pandemia ci sono state 12.161 vittime in Veneto. I ricoverati negli ospedali nei reparti ordinari Covid sono 1.079, mentre le terapie intensive occupate sono 162. Al momento nella Regione i positivi sono 58.405.