Sono 460 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 2 agosto. Nessun altro decesso da ieri. Da ieri i guariti o dimessi sono stati 155 per un totale di 22.487 da inizio dell'emergenza Covid. Gli attuali positivi in Regione sono 12.660. Tra le Regioni con il maggior numero di nuovi casi Verona a 143, Treviso a 111 e Venezia a 67. Da inizio pandemia i decessi sono stati 11.639 nella Regione.