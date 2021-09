Covid oggi Veneto, 472 contagi: bollettino 30 settembre

Sono 472 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 30 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 45.630 tamponi, il tasso di positività si aggira attorno all'1%. "Restiamo zona bianca, l'indice Rt è 0,86. L'occupazione delle terapie intensive è al 5%, l'occupazione dell'area medica è al 3%", dice il governatore Luca Zaia.

I pazienti covid ricoverati sono 279 (-12 rispetto a ieri). Nel dettaglio, 229 sono in area non critica e 50 sono in terapia intensiva. "L'80% delle persone ricoverate in terapia intensiva non sono vaccinate. Negli altri reparti, i non vaccinati sono il 65%", dice Zaia. "Sui vaccinati che vengono ricoverati, dovremmo vedere se c'è stata risposta anticorpale. In generale, i sintomi importanti riguardano soprattutto i non vaccinati. I vaccinati in terapia intensiva, poi, spesso hanno una storia clinica tutta particolare".