Sono 5.341 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 aprile 2022 in Veneto, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 10 decessi.

I pazienti ricoverati in area medica sono 848 (-9), quelli in terapia intensiva 45 (+2). I soggetti attualmente positivi sono 79.273, in totale 1.554.548 casi da inizio epidemia e 14.264 decessi.