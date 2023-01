Sono 601 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 gennaio 2023 in Veneto, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso. I casi attualmente positivi sono 18862. In calo (-14) i pazienti attualmente positivi in area non critica e diminuiscono (-3) anche i pazienti attualmente positivi in terapia intensiva.