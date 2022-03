Covid oggi Veneto, 6.287 contagi e 13 morti: bollettino 23 marzo

Sono 6.287 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 13 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.436.225, mentre gli attualmente positivi sono 69.600. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14mila (14.074). Negli ospedali veneti sono ricoverate 468 persone in area medica e 27 in terapia intensiva, per quanto riguarda le strutture ospedaliere. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 98. Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.627 dosi di vaccino.