Covid oggi Veneto, 7.313 contagi e 15 morti: bollettino 15 marzo

Sono 7.313 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 marzo in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 15 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.389.473, mentre gli attualmente positivi sono 55.118. Il totale dei decessi da inizio epidemia sfiora i 14mila (13.997).

I ricoverati continuano a calare in Veneto, afferma il presidente della Regione, Luca Zaia, durante il punto stampa a Palazzo Balbi, a Venezia: "Ad oggi abbiamo 814 ricoverati, di cui 753 in area non critica e 61 in terapia intensiva. Ricordo che la punta massima delle terapie intensive è stato 500 il 1 gennaio 2021. Siamo arrivati a 13.997 decessi e siamo l’ottava regione per mortalità". Zaia ha citato uno studio della rivista scientifica "Lancet" sulla mortalità avuta e quella attesa. "Si legge che la mortalità avuta è inferiore a quella attesa, eppure siamo una delle comunità più colpite al mondo".

Su cosa accadrà dopo il 31 marzo, il presidente della Regione risponde: "Immagino che lo stato di emergenza finirà. Penso sia giunto il momento di abbandonare le restrizioni, è un passaggio doveroso. Da qui però subentra la responsabilità individuale, dovremo dosare il livello di protezione e il cittadino dovrà fare un lavoro di squadra. Mi auguro che usciremo anche dal conflitto sociale tra chi è vaccinato e chi no. Il Covid ha tirato fuori il meglio e il peggio di noi".