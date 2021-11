Sono 734 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 4 novembre. Si registrano inoltre altri 5 morti. Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia arriva a 482.673, quello delle vittime a 11.841. Gli attuali positivi sono 11.416 (+242). Salgono, se pur lievemente, anche i pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici, in totale sono 228 (+3), quelli terapie intensive 45 (+4).