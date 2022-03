Covid oggi Veneto, 8.355 contagi e 17 morti: bollettino 22 marzo

Sono 8.355 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 marzo in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 17 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. I positivi sono attualmente 68.136. L’incidenza è del 9,36%. Ci sono 796 ricoverati di cui 743 (+27) in area non medica e 53 (-4) in terapia intensiva. I decessi da inizio pandemia salgono a 14.062.