Covid oggi Veneto, 8.454 contagi e 5 morti: bollettino 13 marzo

Sono 8.454 nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 13 marzo 2022, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione che registra anche 5 morti. Negli ospedali ci sono 430 pazienti con Covid ricoverati in area medica (-3), mentre restano fermi a 28 quelli in terapia intensiva.

Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia è di 1.380.410, quello dei decessi 13.965. Rialzo anche dei positivi in isolamento che oggi sono 52.744 (+840). Quanto alla somministrazione dei vaccini, sono 9.355 (contro le 8.501 di ieri) le dosi distribuite, delle quali 309 prime dosi.