Covid oggi Veneto, 88 contagi e 4 morti: bollettino 10 giugno

Sono 88 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 10 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 4 morti. I positivi attualmente sono 6.185. I nuovi casi sono stati individuati su 33.131 tamponi, il tasso di positività è 0,26%. I pazienti ricoverati per covid dono 510 (-30): in area non critica 452 persone (-26), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 58 (-4).

Nella regione, zona bianca, si registrano dati pienamente in linea con i parametri richiesti per la permanenza nella fascia con restrizioni minime. L'indice Rt è a 0,68, l'incidenza si attesta a 14,7 casi per 100mila abitanti. L'occupazione delle terapie intensive è al 4%, quella dei reparti di area non critica è al 3%.