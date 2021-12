Covid oggi Veneto, boom contagi: bollettino 8 dicembre

Sono ben 3.516 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 8 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della Protezione Civile. Registrati altri 6 morti, che portano il totale delle vittime a 12.020 dall'inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 42.565 (+ 1.917), mentre i dimessi/guariti sono 484.182 (+ 1.593). I pazienti covid ricoverati in area non critica in ospedale sono sono 741 (-31), quelli in terapia intensiva sono 129 (-3).