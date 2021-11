Covid, oltre 5 milioni di morti nel mondo

Oltre 5 milioni di morti per covid nel mondo. E' il numero diffuso dalla Johns Hopkins University, sulla base dei dati in tempo reale elaborati dal Center for Systems Science and Engineering (CSSE). In totale, sono state somministrate nel mondo quasi 7 miliardi di dosi di vaccino (6,94 miliardi).

Secondo la Johns Hopkins, in Italia i morti per covid sono oltre 132.000. Le dosi di vaccino somministrate nel paese sono oltre 89 milioni.

GERMANIA - Continuano a crescere i casi di covid-19 in Germania. Il bollettino odierno riporta 9.658 nuovi contagi e 23 decessi. L'incidenza, calcolata nell'arco di sette giorni, è salita oggi a 154,8 casi su 10mia abitanti, secondo i dati dell'Istituto Robert Koch. Ieri l'incidenza era 149,4 e una settimana fa 110,1.

RUSSIA - Nelle ultime 24 ore, in Russia si sono registrati 40.402 nuovi contagi e 1.155 morti per il coronavirus, due dati vicini ai record degli ultimi giorni. Dall'inizio della pandemia, in Russia sono stati registrato 8.554.192 casi di covid-19 e 239.693 decessi.